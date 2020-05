Ourense embellece las zonas verdes con más de 20.000 plantas

0

Ourense 10/05/2020

El Concello de Ourense ha puesto en marcha los trabajos de acondicionamiento de las calles del casco urbano, con el objetivo de poner en valor los espacios urbanos más transitados. Según explica el edil de Medio Ambiente, Jorge Pumar, se retiraron 58 jardineras para ser lijadas y pintadas antes de devolverlas a su sitio, ya decoradas con plantas de temporada. El objetivo es, dice el concejal, «que os ourensáns volvan gozar e presumir da súa cidade, paseando por unha urbe chea de cor, da cor que lle proporcionarán as máis de 20.000 novas plantas e decoracións florais». También se busca con la medida que las calles comerciales recobren vida e incentivar así las compras en el comercio local.

Las especies florales elegidas son plantas y flores de temporada, como las begonias, los claveles o las alegrías. Todas con colores vistosos, «que devolvan a ledicia á cidade», añade Pumar.

Las actuaciones abarcan espacios singulares de la ciudad como As Burgas, la zona vieja, la praza do Bispo Cesáreo o el parque de San Lázaro; y otros espacios representativos de la trama urbana como las glorietas de Nexus, el acceso centro, Nuestra Señora da Saínza o Bonhome. Y también se llevarán plantas a los barrios: Cuña- Mariñamansa, Polvorín-Cruceiro, Alfredo Brañas, Avenida de Santiago y Río Mao… «Permitirá que a cidade luza unha nova cara, máis amable e bonita, para que os ourensáns desfrutemos e presumamos dela, pero tamén servirá para que a cidade sexa máis atractiva, elemento que está chamado a ser fundamental na recuperación do turismo de Ourense», argumenta Pumar.