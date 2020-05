Los presupuestos de Ourense entran en vigor oficialmente y solo podría frenarlos un juez

Fachada de la Casa do Concello en la Praza Maior

El Concello de Ourense celebró un pleno extraordinario el pasado día 30 de abril para aprobar definitivamente sus presupuestos para el año 2020. Tras la publicación de ese acuerdo en el Boletín Oficial del Provincia de este martes, esas cuentas -las primeras que se aprueban desde el año 2014- ya están formalmente en vigor.

Agotadas todas las vías posibles de recurso en el ámbito administrativo, quienes se consideren perjudicados por estos presupuestos solo pueden recurrir ya al juzgado contencioso-administrativo. No sería descartable, toda vez que dos organizaciones políticas y cinco sindicales presentaron alegaciones contra la aprobación inicial de las cuentas al entender que incumplen diversas disposiciones legales, tal y como ya advertía el interventor municipal en su informe. En todo caso, tal y como precisa el gobierno local, «a interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do orzamento definitivamente aprobado pola corporación municipal». Eso es algo que solo puede ordenar el juez y este tipo de procedimientos suelen demorarse.

Licitada la ayuda a domicilio

Por otra parte, la Junta de Gobierno se reunió este miércoles y acordó, entre otras cosas, reactivar la licitación de la ayuda a domicilio -que actualmente presta una empresa con una adjudicación provisional- por 4,7 millones de euros al año. Además se concedió licencia para la instalación de fibra óptica en Seixalbo.