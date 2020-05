O Cimborrio pide que no se vuelva en la desescalada al modelo de hostelería «contaminante»

0

La Voz de Galicia

la voz / ourense 07/05/2020 15:27 h

La reapertura de los locales de hostelería a partir del próximo día 11, con la limitación de que solo podrán hacerlo atendiendo en las terrazas al aire libre y con aforo limitado, suscita preocupación en la asociación O Cimborrio, por la posible expansión de mesas de los bares ocupando más espacio público. Este colectivo se creó para luchar contra el ruido que generan los numerosos locales de ocio y hostelería que hay en el casco viejo de Ourense. El colectivo del centro histórico de la ciudad se ha sumado al manifiesto de la Federación de Asociaciones contra el Ruido y de la Federación de Asociaciones contra la Contaminación Acústica, en el que rechazan «algunas propuestas que implican un retroceso en los objetivos de sostenibilidad de nuestras ciudades».

La asociación O Cimborrio suscribe los puntos de las federaciones nacionales en cuanto a que creen que aumentar el espacio público y los horarios para las terrazas de la hostelería puede suponer un riesgo para los residentes. «Convertir las ciudades, plazas y calles en un mar de terrazas aumenta el riesgo del contagio al crear una atmósfera potencialmente vírica», apunta Carlos Vence. Temen iniciativas , como algunas que se anuncian, de «sacar los bares a la calle».

Este colectivo considera que la hostelería realiza una «actividad contaminante», no solo en el aspecto del ruido, sino por los residuos que genera y porque, a su juicio, crea puestos de trabajo «de mala calidad». «La renta per cápita de Benidorm o Salou es inferior a la ourensana», asegura Vence. «Estoy viendo la plaza Mayor copada por las terrazas, el ciudadano no podrá caminar y luego seguirá la música para estimular al consumo y a la clientela», observa Vence. «Reclamamos responsabilidad a la clase política, porque ¿quién va a controlar, quién los volverá a replegar? No hay que rescatar a la hostelería, sino reconstruirla, sin volver al modelo anterior», opina.

La asociación no ha recibido todavía una llamada del Concello de Ourense para conocer su postura, afirma Vence.