Incrementan las penas a los miembros del clan condenado por el rapto y violación de una joven ourensana

La Voz de Galicia M. Vázquez

Ourense / La Voz 21/04/2020 18:05 h

Seis meses después de que se conociera la sentencia de la Audiencia provincial de Ourense por el rapto y violación de una joven ourensana en enero del 2018, la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha contestado a los recursos presentados tanto por los acusados como por la víctima, incrementando las condenas inicialmente impuestas a los responsables de aquellos gravísimos hechos, todos ellos integrantes del conocido como clan de los madriles.

Así, a Javier Gabarri, le añaden los magistrados tres meses a los veinte años de prisión que se le habían impuesto inicialmente por el secuestró de la mujer, a la que agredió sexualmente, golpeándola y sometiéndola, con violencia e intimidación, a un trato degradante con continuas humillaciones y vejaciones. Todo ello después de haberla llevado a una infravivienda del barrio de San Francisco de la capital ourensana, en la que estuvo retenida. Se confirma así la condena por los delitos de detención ilegal, agresión sexual continuada y contra la integridad moral, pero además los togados del Tribunal Superior lo ven también culpable de un delito de lesiones, por el que le han impuesto tres meses más de reclusión. «La acción de lesionar se consuma al perseguir el autor atentar contra la integridad corporal de la víctima, de modo y manera que mal puede entenderse absorbida por otra figura delictiva», argumenta el tribunal.

En cuanto al resto de la familia, la Audiencia había impuesto dos años y medio de cárcel al padre y a la madre del acusado, así como a cada uno de sus tres hermanos, por considerarlos cómplices de un delito de detención ilegal al haber ayudado a retener a la víctima en la vivienda familiar. Ahora el tribunal, atendido a los argumentos de la acusación particular, sube la pena a cuatro de ellos, los padres y a dos de sus hermanos, a quienes condena a cinco años de cárcel en concepto de cooperadores necesarios en el delito de detención ilegal. «Toda la mecánica comisiva, todo el desarrollo de los acontecimientos no hubiera podido tener lugar si no hubiera contado Javier con la colaboración de sus padres y hermanos», aseguran los jueces del alto tribunal gallego, que entienden que la implicación en el rapto de la joven por parte de los familiares de Javier Gabarri fue crucial. «Las labores de vigilancia y control de el acompañamiento en todo momento de la misma cuando salía de casa y la actuación que impide su localización por los agentes de la Policía Nacional suponen en cualquier caso comportamientos de entidad destacable que van más allá de la mera y episódica colaboración que sí pudiera enmarcarse en la complicidad», dice la sentencia.

A lo largo de una resolución de 43 páginas, los togados rechazan los argumentos presentados por los acusados, centrados muchos de ellos en la falta de pruebas y en la poca credibilidad de la víctima. Para los jueces, si embargo, el testimonio de la víctima es «veraz» y los hechos probados están basados «en prueba legítimamente obtenida, suficiente y adecuadamente ponderada», por lo que descartan que se haya vulnerado la presunción de inocencia del acusado. Los magistrados destacan en la sentencia que Javier Gabarri desarrolló un plan para privar a la afectada de su libertad. Así, al igual que en la sentencia de la Audiencia, consideran probado que la mantuvo recluida en su casa y que ejerció sobre ella «violencia e intimidación».

Obligada a comer sus vómitos

Ven probado, en este sentido y a igual que lo hicieron los jueces de la Audiencia, que el acusado obligó a la chica a beber alcohol, a consumir estupefacientes y a ingerir sus propios vómitos, así como a ducharse con una manguera de agua fría en el mes enero. Además, llegó a arrancarle pelo de la cabeza y a impedir que se alimentara, con el pretexto de que estaba gorda. «Son actuaciones gratuitas que exacerban el sufrimiento de la víctima sin ningún tipo de propósito más allá de la humillación, del sometimiento y de la pérdida absoluta de ser dueña de sus propios designios», aseguran. Contra esta sentencia ya solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.