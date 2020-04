Laura Movilla, profesora del campus, premiada por su investigación en recursos hídricos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 16/04/2020 05:00 h

«Estímase que as augas subterráneas representan ao redor do 97% da auga doce do planeta e son fundamentais para o abastecemento de auga da poboación mundial e dos ecosistemas», cifra Laura Movilla, profesora asociada y doctora en Derecho Internacional Público y Relacións Internacionais de la Universidade de Vigo. La docente del campus de Ourense ha sido reconocida por la International Water Resources Association por su trabajo a la hora de investigar acuíferos transfronterizos.

«Supón unha satisfacción moi grande, xa que é un recoñecemento a unha investigación desenvolvida durante xa máis de dez anos», expuso Movilla. El Water Drop Award, creado este año por la asociación, se entregará en el XVII World Water Congress, que está previsto que se celebre en la ciudad de Daegu, en Corea do Sur, entre los días 21 y 25 de septiembre.