90 cumpleaños, confinada y muy bien acompañada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 10/04/2020 05:00 h

A la ourensana Carmen de la Iglesia su 90 cumpleaños la pilló confinada, pero no hay barreras que valgan para su buen humor y para el cariño de los que la rodean. Por ello, sopló las velas de la tarta acompañada de algunos familiares con los que vive. «Por la noche, incluso los vecinos le pusieron el Cumpleaños Feliz y se emocionó un montón», explica su hija Ana. Los que la conocen describen a Carmen como la alegría de la huerta. «Desde hace unos años sale poco de casa porque casi no ve, pero no para quieta. Es muy trabajadora y tiene un sentido del humor genial. Es raro no verla sonriendo y siempre nos ayuda en todo lo que puede a todos los miembros de la familia, para ella eso es primordial: protegernos, cuidarnos y ayudarnos», dice. Carmen tiene tres hijos, Ana, Moncho y Carmen, que le han dado cinco nietos: Rebeca, Rosa, Toño, Iván y Moi. Y la familia la completan siete bisnietos, por el momento. «Se le cae la baba con todos, está encantada de que crezcan cerca de ella», finaliza Ana. ¡Por muchos años más!