La Concejalía de Medio Ambiente publica un vídeo de ánimo para los ourensanos

Ourense 05/04/2020 05:00 h

Un vídeo de la Concejalía de Medio Ambiente, Perímetro Rural y Cooperación Institucional del Concello de Ourense trata de transmitir ánimo a los vecinos durante la crisis del coronavirus. Las imágenes muestran distintos espacios de la ciudad completamente vacíos debido al confinamiento de los ourensanos para evitar la propagación de la enfermedad. El vídeo va acompañado de un texto esperanzador: «Volveremos encher as rúas, as prazas, os negocios. Volveremos gozar das augas termais, do noso rico patrimonio. Volveremos xogar, e facer deporte, desfrutar da beleza dos ríos, dos parques, dos xardíns, volveremos ir de bares, de viños e de terrazas, Volveremos xuntarnos, abrazarnos, bicarnos».