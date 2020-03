Ourense le canta al aislamiento

0

Ourense 19/03/2020

«Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie». El éxito musical del Dúo Dinámico se repite estos días por los patios de vecinos de Ourense. Es el grito de los balcones y ventanas que a partir de las ocho de la tarde se dispara. Solo hace falta que en el barrio haya un músico con ganas y un público entregado para que aquellos que llevan todo el día en casa sientan un soplo de aire fresco.

; Música y aplausos en la plaza de San Antonio Los vecinos se unen todos los días a la misma hora R. Nóvoa

Pero no solo se ovaciona el éxito de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, otros han elegido a otro "grande". Raphael también forma parte de esta banda sonora vespertina, con otro clásico: Mi gran noche. «Hoy para mí es un día especial pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no esté, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca». Algunos, con micrófono en mano, despliegan toda su infraestructura musical. Otros, cogen el saxofón y hacen lo que pueden y los más, desempolvan el equipo de música, ponen el volumen a tope y ¡A cantar! ¿Cuál eres tú?