Treinta alumnos de A Purísima de Ourense, atrapados en Malta

Ourense 13/03/2020 12:03 h

Una treintena de alumnos del colegio A Purísima de Ourense que viajaron la semana pasada a Malta en un intercambio educativo, y tenían previsto regresar este sábado, se encuentran atrapados en el país, que ha cerrado todos su aeropuertos. Los escolares, de entre 12 y 16 años, están acompañados de dos profesores y un monitor que son los que se han puesto en contacto con la embajada de España en Malta y con la empresa que organizó el viaje para intentar encontrar una solución. Rita Castiñeira, madre de uno de los escolares en Malta, explica: «Ellos se encuentran bien. Los profesores están haciendo todo lo posible para que se encuentren tranquilos». Algunos de los escolares siguen en las casas de familias que los acogieron durante el intercambio y otros han tenido que realojarse en hoteles, al decidir algunas familias acogedoras maltesas no mantener el programa. «Los padres tenemos un grupo de wasap por el que nos vamos comunicando para saber cómo va la situación. Lo que nos preocupa no es que estén allí más días, es que no nos ha dicho si son 15, un mes o dos meses», dice Castiñeira