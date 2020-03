Detienen al dueño de la discoteca Macao por un presunto delito de estafa

«No vamos a parar hasta conseguir nuestro dinero», dice una de las jóvenes que había comprado una entrada para la fiesta

Desde el Concello de Ourense acaban de dar a conocer que mantendrán la suspensión de la actividad de la discoteca Macao por lo que no podrá abrir sus puertas en la noche de Fin de Año. El club ourensano lleva varios días situado en el centro de la polémica después de que la Policía Local pusiese en conocimiento del Concello que la publicidad de la fiesta que organizaba la discoteca para Nochevieja permitía el acceso a menores, previa autorización de sus padres, cuando incluía barra libre.

El gobierno municipal acaba de adoptar esta medida por causas relacionadas con una serie de obras que se llevaron a cabo en la discoteca Macao. «Debido a modificacións substanciais sen a pertinente licenza municipal, poderíanse ocasionar problemas serios de seguridade para os menores e as persoas que acudan ao interior do recinto», explican desde el Concello. La concelleira de Urbanismo, Sonia Ogando, confirmó la suspensión después de que los técnicos municipales llevasen a cabo una revisión de las instalaciones y de los equipos de sonido, este lunes por la mañana. «Os informes dos técnicos son moi claros a este respecto. Algunhas das modificacións realizadas supoñen cambios na licenza anterior no tocante ao aforo e aos parámetros de seguridade e de dimensionamiento das vías de evacuación», concluyó Ogando.

