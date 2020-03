Canciones que son terapia

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 11/03/2020 15:41 h

Natalia Rodríguez (Ourense, 1993) descubrió que lo suyo era la música cuando solo tenía once añitos. Fue un poco después, tras acabar el colegio y probar con varias carreras universitarias, cuando decidió dedicarse en cuerpo y alma a cumplir su sueño. «Con 23 años me fui a Londres con la intención de mejorar el idioma y poder hacerme un hueco como artista», cuenta. Lo consiguió. Endless Nights es su primer trabajo discográfico. Un EP compuesto de seis canciones en inglés, que para Natalia ha sido una especie de terapia. «Cuando empecé a componer estaba pasando un momento personal muy difícil y creo que en estos temas volqué lo que sentía, todo lo que necesitaba sacar», afirma. El resultado es música empapada de sentimientos arraigados en lo más profundo. «Creo que cuento tanto en ella que a veces me siento demasiado expuesta. Pero para mí la música es así, es emoción, es implicación, es remover algo en quien la escucha y, sobre todo, es conexión entre las personas», admite. Presenta el disco en Ourense, el próximo día 3 de abril, con un concierto en el Liceo y aunque solo acabe de despegar, Natalia ya está trabajando en su siguiente proyecto. «Tengo el foco puesto otra vez en producir, eso sí, con una visión diferente. En Endless Nights aparece reflejada una etapa de mi vida y ahora contaré una nueva, con más ritmo y menos dramatismo», dice. La voz de esta ourensana no se apaga.