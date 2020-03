Último minuto del Ourense CF - Silva, disparo desde 65 metros... y se obró el milagro

Figuras como las de Ter Stegen están entre los modelos del arquero que destaca en la Tercera División

La imagen de Cristian Parra (Fuenlabrada, 1993) regateando a Hugo Sanmartín y saliendo con un caño, en pleno duelo en la cumbre de la Tercera División, está recorriendo Internet de la mano de las que mostraban al hoy portero del Ourense CF recortando toros y saltando por encima de los astados en el centro del coso.

«Fue en un momento en el que había dejado el fútbol, al terminar mi última temporada de juvenil. Era un mundo que siempre me atrajo y como se me daba bien, pues me dediqué a eso durante unos años, pero después me convencieron para volver a jugar y ya lo dejé atrás», aclara el madrileño que llegó a Ourense para suplir a un portero de la talla de Diego García, dos veces Zamora de la categoría.

Seguir leyendo