El valor de la naturaleza

Ourense 13/03/2020 15:06 h

Durante el presente curso de Voz Natura, el programa de La Voz de Galicia desarrollado por la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, repite experiencia de la mano del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Sus charlas en colegios permiten a los alumnos conocer de primera mano el valor de lo que les rodea, de qué forma pueden ayudar a cuidar su entorno natural y qué cosas no deben hacer.

Alumnos de Infantil y Primaria del colegio Carmelitas de la capital asistieron a uno de estos encuentros. Los escolares escucharon de voz de los agentes la importancia del respeto por la naturaleza y la función que tiene en la vida del hombre. El objetivo es que entiendan que todos somos parte de la naturaleza y que si no la cuidamos la vida no vale de nada. «La idea que se transmite es que lo que nosotros hacemos es importante para cuidar el planeta. El ser humano influye, con sus buenas y malas acciones, y con un gesto todos los días podemos protegerla: reciclando, no ensuciando cuando vamos a dar un paseo por el campo... La concienciación individual es la que hace las mejoras colectivas», afirma Fernando Villar, uno de los guardia civiles que participa en el programa de Voz Natura.

También hablan de los incendios forestales, sobre todo en los centros educativos de provincias, como la ourensana, en la que año tras año se suceden fuegos que afectan a los montes, a veces cerca de sus casas.

Los niños aprendieron lo que se tarda en recuperar la naturaleza y que también es importante lo que no se ve. Los agentes del Seprona les explicaron los efectos que puede tener sobre la economía un incendio forestal, y cómo si se quema el monte se puede destruir el medio de vida de una población que se dedica a la madera, por ejemplo, por que la ceniza destruye su ecosistema y se provoca una cadena en la que la gente que trabaja o vive de eso se verá afectada.

Los centros educativos que lo deseen pueden solicitar a la Guardia Civil que les visite para hablar con los alumnos sobre cómo proteger la naturaleza, cómo prevenir los incendios y, en general, explicarles la labor que llevan a cabo. Solo tienen que descargar en la web de Voz Natura un formulario y rellenarlo. La Guardia Civil se pondrá en contacto con cada centro para confirmarles su visita. Las charlas tienen una duración aproximada de una hora y se realizarán a lo largo de todo el curso escolar, adaptadas a las distintas edades y niveles educativos: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional o educación especial.

Voz Natura cuenta con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la Diputación de A Coruña, la Fundación Alcoa, El Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces.