Médicos ourensanos impulsan proyectos con fines sociales

La Voz de Galicia M.D.

ourense / la voz 05/03/2020 14:58 h

Un año más, el Colegio Médico de Ourense otorga los Premios ONG 2019. Una iniciativa a la que destinan el 0,75 % del presupuesto colegial y con la que quieren reconocer la labor de organizaciones que trabajan en pro de mejorar distintos aspectos sociosanitarios alrededor del mundo. En esta ocasión, las premiadas han sido Beyond Suncare y Sonrisas de Bombay.

La ourensana Mafalda Soto es una de las fundadoras de Beyond Suncare, una oenegé que trabaja apoyando a personas con albinismo en África. El Colegio de Médicos premió el proyecto que actualmente la organización desarrolla en Malaui, con el que busca ofrecer protección solar a más de 800 albinos en cuatro distritos del país africano. «En este 2020, queremos distribuir los fotoprotectores y acompañarlos de educación personalizada y seguimiento dermatológico de los pacientes. También formar a personal sanitario», explica Mafalda. Para ella, este ha sido un reconocimiento especial por venir de manos de ourensanos. «Además del apoyo financiero en sí y de lo que supone que te reconozca una entidad con tanto prestigio como el Colegio de Médicos, para mí tiene implícita una parte emocional importante porque esta es mi tierra y es un honor», añade.

El otro proyecto que resultó premiado fue el que se centra en proporcionar apoyo psicológico y emocional a mujeres víctimas de tráfico humano de la oenegé Sonrisas de Bombay. «Es fundamental ayudar a esas mujeres que no tienen recursos para costeárselo y que forman parte de los barrios de Bombay en los que hay más prostitución», afirma María Jesús Leirachá, encargada de presentar el proyecto este miércoles durante la gala de entrega de premios. Se trata concretamente de los barrios de Kamathipura, Khetwadi y Ghatkopar. Sonrisas de Bombay es una fundación que nació en Cataluña y que actualmente cuenta con una sede en Galicia, donde ya son más de 12 voluntarios. «Este premio es mérito de la ourensana Concepción Victoria que decidió presentar nuestro proyecto. Estamos muy agradecidos porque si no llega a ser por su intención no lo hubiéramos logrado», explica María Jesús.