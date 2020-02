Alexandre Sotelino: «Ós bos profesionais diferéncialos porque aplican os coñecementos»

0

La Voz de Galicia

ourense / La voz 28/02/2020

Alexandre Sotelino (Ourense, 1986), mestre na Facultade de Ciencias da Educación de Santiago de Compostela, repite por segundo ano consecutivo entre os dez finalistas do eido universitario candidatos ós Premios Educa patrocinados por Abanca. A cerimonia de entrega dos galardóns será este sábado.

-Vostede lidera un proxecto no que o alumnado da un servizo á comunidade. Que se atopa de inicio nos estudantes?

-Tende a pasar que se sorprenden nos comezos. Non saben exactamente de que vai e que se agarda deles, pero responderon mellor do que eu agardaba. Os estudantes asumen un rol profesional porque se lles pide unha responsabilidade. De feito, os que de inicio son máis escépticos piden despois seguir facéndoo.

-Perdeuse o sentido da aprendizaxe buscando aportar algo á contorna?

-Temos unha mocidade máis responsable do que se pensa. Están moi sensibilizados coa igualdade e a inclusión, e queren facer cousas. Agora hai experiencias que van encamiñadas a iso, a conectar aulas e comunidades.

-Que diferenza atopa entre un traballo grupal e un en equipo?

-Eu entendo que un traballo grupal é a suma dunhas partes na que cada un aporta algo pero, quizais, sen coñecer o que levaron a cabo os demais compañeiros. A palabra equipo xa implica aportar o mellor de cada un pero tamén aprender algo do que fan os outros compañeiros. É como no deporte colectivo: non é soamente importante a figura do porteiro ou o dianteiro. Os dous teñen o seu papel para que o conxunto funcione.

-E iso non pasa tamén por pulir as personalidades de cada un deles?

-É complicado e hai que facer por negociar as partes dun equipo. Negociar e ceder, como debería pasar na política. Detectar que pide a xente e facer algo en común trazando normas de convivencia para que tamén haxa un resultado bo. E isto é o que están agora demandando as empresas.

-Que é o máis difícil de lidiar con estudantes aínda en madurez e formación?

-Eles só ven as materias en función do rendemento. Enfocan iso a colleitar a mellor nota posible.

-As vías actuais para avaliar son mellorables?

-No tema das notas hai que diferenciar a aprendizaxe do que un realmente interioriza. Hai que levar esto a un entorno real para saber se unha persoa comprendeu ou non as cousas. Se será capaz de aplicar eses coñecementos. E a un bo profesional diferéncialo por iso.

-Pero, por exemplo, as becas van en función da nota.

-E que tampouco debemos esquecer que o sistema no que estamos premia isto. Quen aprende ben ve iso reflectido no seu rendemento académico. Pero é certo que non temos en conta para que veñen os alumnos á facultade. O imprescindible é que eles aproveiten para sacarlle o maior partido posible ó profesorado.