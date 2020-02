El COB perdona al líder Valladolid: 74-73

0

El Ourense no pudo detener su mala racha en la pista del líder pero ofreció una gran imagen ante un rival que no pudo respirar tranquilo hasta el último segundo. Los gallegos sacaron a relucir un gran espíritu de lucha ante un Valladolid que no estuvo al nivel esperado pero su gran potencial le permitió ganar el partido. Gran estreno de Txemi Urtasun, que acabó anotando 17 puntos.

No empezó bien el Ourense, que encajó un 7-2 en el primer minuto y medio. El nigeriano Seydou Aboubacar rompía la defensa gallega liderando el ataque local. Sin embargo, los visitantes se recompusieron e igualaron pronto el marcador (7-6). Eduardo Martínez se mostraba como el jugador más acertado. Así se pasó por el ecuador del primer cuarto con una mínima ventaja de los vallisoletanos (10-8). Van Wijk empataba (10-10), aunque un triple de Batley daba de nuevo ventaja al Valladolid (13-10).

El enfrentamiento estaba siendo muy intenso en los dos aros. Astilleros ampliaba hasta cinco puntos la diferencia en el luminoso (15-10). Los de Hugo López jugaban su mejor baloncesto. Un parcial en los últimos 3 minutos de 7-4 dejó el marcador al final de los primeros diez minutos en un 22-14.

Ya en el segundo cuarto, las distancias se ampliaron con una canasta de Astilleros (26-16). Pero el Ourense supo reaccionar a tiempo y se acercó hasta los cuatro puntos (26-22). Las diferencias se mantuvieron con una desventaja de hasta nueve puntos. Un triple de Ott puso al Ourense de nuevo a cuatro puntos (33-29) a poco menos de tres minutos para la conclusión del primer cuarto. Los de Gonzalo García de Vitoria no conseguían atrapar a su rival que acabó la primera parte con una ventaja de seis puntos (44-38) después de dos tiros libres anotados por el debutanteTxemi Urtasun, que en los primeros veinte minutos había anotado 6 puntos.

Tras el paso por los vestuarios, el juego del Ourense no mejoró excesivamente y un parcial de salida de 4-0 situó el marcador en un 48-38. Fue el inicio de la remontada de los de Gonzalo García de Vitoria. Rápidamente se pusieron las pilas e igualaron el marcador antes de cumplirse los primeros cinco minutos (48-48) gracias a una canasta del serbio Balaban. Hugo López tuvo que detener el partido ante el atasco de su equipo. Pero el técnico del Valladolid no logró mejorar el nivel de su equipo que mantuvo una interesante lucha (53-52) sin que ninguno de los dos equipos tomara importantes ventajas. A la conclusión del tercer cuarto el luminoso reflejaba un 54-52. Todo pendiente para los últimos diez minutos de partido donde podía suceder absolutamente de todo.

Y arrancó el último cuarto con gran intensidad en todas las acciones tanto del Valladolid como del Ourense. Un parcial de 6-2 permitió a los locales tomar ventaja (58-54). El intercambio de canastas fue protagonista en los siguientes minutos. El marcador continuaba muy ajustado (63-61) en una fase de partido muy emocionante.

El Ourense se mostraba fuerte y capacitado para ganar en la pista del líder. Se pasó por el minuto 5 del cuarto con 65-61. Todo podía pasar en el Polideportivo Pisuerga. Así se entró en los últimos tres minutos del duelo con ventaja del Valladolid de tres puntos (68-65) que Federico-Azad, con un triple, incrementó a seis (71-65) posteriormente.

Nuevo tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria que veía que se le podía escapar todas sus opciones de victoria. Sima dio aire a su equipo (71-67). A un minuto para el final, el Valladolid mandaba con cuatro puntos a su favor (74-70), pero un triple del alero riojano Eduardo Martínez puso la emoción al enfrentamiento (74-73) a 39 segundos para la conclusión. Tras un error en el tiro de Bartley,

El base de Las Palmas, Óscar Alvarado, dispuso de la última opción de ganar el partido pero su lanzamiento, a un segundo para la conclusión, no encontró el premio que buscaba y el Ourense perdió el partido por la mínima (74-73). Decepción mayúscula en las filas gallegas pese al buen partido que realizó.