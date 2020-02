«Hola, soy el alcalde de Ourense, le solicito que baje los bolardos  de la ciudad y no los vuelva a subir»

miguel ascón

; Entrevista a Gonzalo Pérez Jácome «Nuestro interés está con el Partido Popular», dice el alcalde de Ourense para justificar su apoyo a Feijoo. SANTI M. AMIL

«A los burócratas los tienes que combatir con burócratas», dice el regidor de su futuro «city manager»

Al principio, Gonzalo Pérez Jácome (Ourense, 1969) no se creía que había conseguido cumplir su sueño de gobernar la ciudad. «Ahora que me llaman alcalde, pues ya me lo creo», explica el regidor, que reconoce que el cargo le ha cambiado sus rutinas diarias. «Yo tenía mucha libertad de horarios y ahora mismo tengo que ceñirme a los protocolos, a las reuniones y a las agendas de aquí», dice.

-Usted ahora asiste a actos que antes criticaba, como Fitur. ¿Tiene uno que cambiar de mentalidad cuando se hace alcalde?

-No, nada. El tema de Fitur nosotros creemos que no tiene retorno en promoción turística alguna. Nosotros fuimos porque, como era el primer año, creo que tocaba explorar por dentro. Confirmamos que Fitur era realmente lo que sospechábamos. No compensa a nivel turista, pero sí es verdad que se hacen muchos contactos a nivel personal para el tema de gestión. Y, gracias a Dios, quien acomete todo ese gasto principalmente es la Xunta. Con lo cual, está tirado el dinero pero por lo menos no lo gasta el Concello de Ourense. O sea, es un mal menor.

