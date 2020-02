«Pintar siempre ha sido una pasión»

0

24/02/2020 05:35 h

Menchu Abril nació en 1958 en León. Debido al trabajo de su padre, un veterinario leonés, ha vivido en numerosos lugares de España desde que era pequeña. Desde Valdeorras, Asturias, pasando por

Bilbao y hasta llegar a Vigo, donde reside hoy en día. Aunque profesionalmente trabajó para Abanca, Menchu afirma que nació pintora, de ahí que dedique todo su tiempo libre a crear nuevos cuadros.

Después de exponer en distintos puntos de Galicia durante los últimos meses, ahora llega a Ourense, concretamente al Liceo de la ciudad, con una muestra titulada La intumescencia en la pintura, cuya inauguración será el próximo 1 de marzo.

-¿Cómo surgió esta vocación?

-Pinto desde que tenía 3 años. Estuve interna en Carmelitas desde los 7 hasta los

17, y en esos diez años recibí clases de pintura al óleo de manos de una profesora gallega buenísima, Carmen Vicente. Más que una afición, esto siempre ha sido una pasión. De hecho, una vez casada, con trabajo y dos hijos, seguí pintando por las noches, el único momento del día que tenía para ello.

-¿En qué estilo pictórico enmarcaría su obra?

-Pues al principio pintaba realismo pero a lo largo de toda mi vida he ido modificando y evolucionado mi pintura en torno a las circunstancias.

-¿Cómo es la exposición que presenta ahora en Ourense?

-En esta muestra he querido presentar esos distintos estilos de mi pintura de los que hablábamos. Hay obras art decó que pinté en mis años en Bilbao, y que allí exponía en mi propia galería de arte,

Abril Gallery. Son cuadros que se basan en la cartelería propia de los años veinte y treinta y que pintaba sobre todo por el influjo de la cercanía con Francia. Independientemente de todo, yo me considero impresionista, es lo que más me gusta pintar y es el estilo con el que más cómoda me siento. Con los años he pasado del realismo, de la precisión en los trazos, a precisamente la intumescencia, que no es otra cosa que el engrosamiento de esas pinceladas.

-Habrá mucha variedad...

-Sí. Creo que he escogido mis mejores obras impresionistas y les sumo otros cuadros nuevos que he pintado en concreto para la exposición en Ourense. He realizado un total de cinco desnudos, pintados desde un punto de vista elegante. Todas las obras son de gran formato. También presentaré dos paisajes, en el caso del primero es una tarde de lluvia en Vigo, y en el otro se ve representada una zona de la Ribera del Esla, en León, donde mis padres se conocieron.

Fuera de estas dos obras paisajísticas, todo lo demás hace referencia a la mujer. Estamos en una época en que el empoderamiento femenino está ganando protagonismo

y creo que es importantísimo apoyar el movimiento.

-¿Hasta cuándo podrá visitarse?

-En Ourense, durante todo marzo. En el Café Uf de Vigo tengo también una pequeña muestra que termina el 2 de marzo.