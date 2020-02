Un tráiler en el puente romano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 21/02/2020 21:31 h

Un trailer cargado de camiones se introdujo en el puente romano, a través de la avenida de As Caldas, a las 8.55 horas. Llegó allí por error, guiado por el GPS, pero el conductor no se libró de la sanción por entrar en zona peatonal prohibida a la circulación. Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar para advertir al conductor de su maniobra incorrecta, que no tuvo consecuencias para los viandantes.