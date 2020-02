Fran Justo, el joven arquitecto del Ourense CF

0

La Voz de Galicia Luis M. Rodríguez

24/02/2020

Francisco Justo Rodríguez (Ourense, 1989) es más joven que muchos de los jugadores de la Tercera División. Algo que no le sucede, sin embargo, en su Ourense CF, un pujante plantel que cinceló desde la Preferente, para convertirlo en una máquina bien engrasada y con jugadores de brillante futuro en el deporte rey.

El ourensano comenzó a darle patadas al balón de futbito en el patio de Maristas, con solo seis años. Facchetti, un técnico icónico en la ciudad fue su primera referencia, antes de subir al fútbol once en el Pabellón, Velle y el propio Ponte Ourense, denominación de su actual club: «En el segundo año de juvenil ya empecé a entrenar y, como me gustaba, me apresuré a examinarme en todos los niveles, el primero me lo saqué a los 21, el segundo a los 22 y el tercero a los 24».

«Cada vez es más difícil puntuar en esta liga, nos cuesta mucho, como a cualquier equipo»

Entre medias de los dos últimos estuvo ocupado con el ascenso del Nogueira de Ramuín a Preferente, su primer gran éxito en los banquillos de la categoría sénior. De vuelta al organigrama del Ourense CF, en los años más duros en el marco autonómico, comenzó a moldear un elenco que se instaló en la Tercera División en poco tiempo: «Estamos en un entorno favorable para pelear por lo que nos gusta. Contamos con la total confianza de la directiva, incluso en los momentos difíciles por los que también pasamos. Eso nos dio tranquilidad, pero también te hace sentir responsable para cumplir la tarea que nos han encomendado».

La primera temporada en categoría nacional —catorce años después de su anterior aventura— se saldó con una novena plaza y con detalles de equipo revelación, que se multiplicaron en el curso siguiente, con el quinto puesto, a un gol del billete para la promoción de ascenso. Lo de la presente campaña ya es una realidad contrastada, con 53 puntos en 23 partidos: «Cada vez es más difícil puntuar en esta liga, nos cuesta mucho, como a cualquier equipo. No queremos pensar más allá del día a día, pero es cierto que las sensaciones son buenas y después de lo que hemos hecho, podemos ser ambiciosos para luchar por otros objetivos, siempre sin perder la humildad que nos trajo hasta aquí».

«Es un lujo que nos puedan comparar con el Compos, un histórico que llegó a estar en Primera»

Por delante, solo tienen a un Compos que siguen de cerca. Justo valora el hecho de que mantengan ese codo a codo: «Es un lujo que nos puedan comparar con el Compos, un histórico que llegó a estar en Primera y que dispone de una gran plantilla para volver a categorías en las que se merece una plaza. Pero también hablamos de un torneo en el cual están el Fabril o el Rápido de Bouzas, equipos que hace pocos meses estaban en posiciones de ascenso en la Segunda B».

Fran también recuerda problemas como las lesiones de todo un Zamora de la categoría, el meta Diego García o el brasileño William, ausente de su alineación durante varios meses.

«Algunos de los técnicos llevamos 15 años juntos»

Con solo 31 años, Fran Justo mantiene la vigencia de su modernizado librillo, con la ayuda de varios asistentes de plena confianza: «Algunos de los técnicos llevamos 15 años juntos, así que nos conocemos perfectamente y sabemos lo que queremos en cuanto a propuesta futbolística».

Junto a Millán Fernández, su segundo entrenador, Justo también comparte la coordinación deportiva de la base de un club que conocen perfectamente y Álex Vázquez es otra piedra angular en la construcción del actual Ourense CF. En el primer año en Tercera, incorporaron a un preparador físico de sólida formación, como es Nico López, y Ángel López, a la sazón responsable de la escuela de porteros Ángel y Pato (con el meta del Compos), es quien se encarga de poner a tono a los hombres que trabajan en la posición específica. Ninguno de ellos regatea horas extras a su pasión por el balompié, en sintonía con un club que ha crecido en su estructura durante los últimos años.

«Hay mucho trabajo detrás de la confección de este equipo, los resultados dicen que hemos acertado en muchas incorporaciones, pero no se fraguaron por una llamada y un café, fueron todos muy laboriosos y meditados». Jugadores como el meta Cristian Parra, Barcia, Renan, Pibe, Lamelas o Adri Castro están en boca de muchos seguidores del torneo. Y la mayoría son muy jóvenes: «Todos somos ambiciosos y tenemos claro como conseguir lo que queremos, pero los que son un poco más veteranos también se lo toman en serio y tiran del carro». De momento, dan que hablar en una liga muy competitiva.