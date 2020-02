El reloj de la praza Mayor, en el cupón de la ONCE

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 21/02/2020 14:27 h

A partir de este viernes los ourensanos se encontrarán una sorpresa cuando se encuentren con los vendedores de la ONCE. El reloj de la Casa do Concello es el protagonista del cupón que corresponde al sorteo diario del próximo jueves, 27 de febrero. La iniciativa se enmarca en la serie «Ciudades en punto y hora». El diseño ourensano fue presentado este jueves en el Ayuntamiento. Varios representantes de la ONCE —Manuel Martínez Pan, delegado territorial en Galicia, Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consello Territorial gallego, y Jesús Sánchez García, director en Ourense— fueron recibidos por una delegación del gobierno local encabezada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. La imagen del reloj de la Casa do Concello en la praza Maior ourensana se imprimirá en cinco millones y medio de ejemplares que saldrán a la venta en toda España.