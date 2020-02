Arde la cabina de un camión que venía de repartir yogures en Cualedro y A Gudiña

0

Ourense 20/02/2020 17:43 h

A primera hora de esta tarde, en la A-52 a la altura de As Estivadas (Cualedro) un camión que transporta yogures, de retorno a su base tras haber hecho el reparto por Cualedro, As Vendas y A Gudiña, sufrió una avería que provocó un incendio en la cabina del conductor. El chófer resultó ileso y no hubo que cortar la autovía. En el siniestro intervinieron tres patrullas de motoristas del destacamento de Tráfico de Verín, dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Xinzo y el servicio de limpieza y mantenimiento de la vía, que ha efectuado un corte de carril.