«Soy una muleta perfecta y a medida»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Por María Doallo

Ourense 19/02/2020 13:44 h

Verónica Barja nació en Ourense en 1967 y estudió Farmacia en la Complutense de Madrid. Después de varios años trabajando en una botica, decidió que era el momento de ser madre y en su caso apostó por hacerlo sola. De esta forma concibió a Jaime, a quien hace tiempo diagnosticaron Asperger. No tiene claro si fue por esto, por la necesidad incipiente de ayudar y motivar a su hijo más que nunca, o por las ganas de poder extrapolarlo a otras personas, pero hace cuatro años se implicó de lleno en el estudio de técnicas de coaching en Santiago. En torno a la salud, a la familia, a la educación, al bienestar personal... Cursos y más cursos que sumados a su formación anterior han tenido como resultado la creación de su propia consulta en diciembre, en la que trabaja como coach de la salud en pleno centro de la ciudad, concretamente en el número 6 de la calle Bedoya. «Lo que quería era poder ayudar a la gente a sentirse bien consigo misma y a ser saludables», explica esta ourensana. Y añade: «Gracias a las prácticas propias del coaching conseguí que mi hijo se encaminase y no con las conductas que me recomendaban muchas personas entendidas a mi alrededor. Si bien es cierto que Jaime está también en la asociación Trascos, donde aprende y se desarrolla más cada día». Verónica describe su trabajo como completo y continuo. «Soy el apoyo que cada uno necesita», afirma. Mejorar la autoestima, habituarse a una alimentación concreta para aminorar dolencias como la diabetes o la hipertensión, o dejar de fumar, son algunos de esos cambios a los que Verónica se refiere. «Soy una muleta perfecta y a la medida de cada uno de mis clientes. Conmigo van caminando hasta estar preparados para llegar a sus objetivos», dice. Ella ayuda en la preparación al hábito, el cambio y la prevalencia del mismo es fruto de la actitud de quienes la contratan. «El objetivo siempre es estar sano, yo les apoyo y les acompaño», finaliza.