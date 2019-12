El gerente del CHUO defiende el traslado a Ourense del bebé nacido en Verín pese a que fuera «doloroso» para la madre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 13/12/2019 16:37 h

El gerente del área sanitaria de Ourense ha defendido este viernes la decisión del pediatra que ordenó a primera hora del jueves el traslado a la capital de un bebé nacido apenas unas horas antes en el hospital de Verín, cuyo paritorio está cerrado desde el 1 de diciembre. Aunque reconoce que la separación de su madre pudo ser traumática, cree que primaron los criterios médicos. «Yo defenderé siempre el criterio clínico de mis pediatras, y si ellos deciden que en un momento dado hay que trasladar a un niño, estoy seguro de que lo hacen siempre por la seguridad del bebé», aseguró Félix Rubial, que entiende no obstante lo «doloroso» que pudo ser para la familia, y especialmente para la madre «tener que separarse de su bebé».

Ve razonable, por tanto, el malestar de los allegados, pero recuerda que no era posible trasladar a madre e hijo juntos desde Verín hasta Ourense porque la progenitora tenía que recuperarse después del parto. «En el momento en el que el ginecólogo le dio el alta, la mujer fue derivada a Ourense», dijo, reconociendo eso sí que no se avisó de su llegada al CHUO «y eso generó algún conflicto», en referencia a que estuvo dos horas en un pasillo. «Hemos conseguido que una situación que en un primer momento era complicada, porque era una situación excepcional, se haya resuelto con garantías», advirtió Rubial, asegurando que el objetivo de la gerencia sanitaria es el de «mantener los mismos recursos a pesar de la reordenación de la actividad».

También se pronunció el gerente del área sanitaria sobre el futuro del paritorio verinense -cuyo cierre ha motivado una enorme contestación social- sin cerrar la puerta a nada. «A decisión de reordenación da atención obstétrico neonatal na área sanitaria de Ourense levouse a cabo despois de escoitar e atender os informes dos xefes de servicio de xinecoloxía e de pediatría da área sanitaria, que consideraban que non se daban as circunstancias idóneas para manter a condicións de calidade e seguridade no hospital de Verín á hora de atender os partos e aos neonatos», dijo, añadiendo que «se se producen circunstancias que modifiquen a situación actual, obviamente todas ás decisións son reavaliables, e por tanto faremos a analise oportuna e nos pronunciaremos ao respecto». Dejó claro, eso sí, que la decisión final se tomarán «sempre escoitando a opinión dos máximos responsables, que nestes casos son os clínicos».

Concurso desierto

En la hipotética reapertura de ese servicio podría tener mucho que ver, así lo ha dicho el presidente de la Xunta, la cobertura de las plazas de pediatría del hospital de Verín. Precisamente, la convocatoria para cubrir esos dos puestos de trabajo se publicó en el Diario Oficial de Galicia del 13 de diciembre. «Convócase proceso de selección de persoal temporal para a cobertura de dúas prazas da categoría de facultativo especialista de área de pediatría e as súas áreas específicas para o seu desempeño no Hospital Público de Verín», recoge la convocatoria, que sale a concurso por segunda vez este año, tras quedar desierta el pasado mes de julio. El anuncio especifica que los profesionales tendrán una vinculación «mediante nomeamento estatutario interino » y que el horario laboral podrá ser, indistintamente, en horario de mañana o tarde.