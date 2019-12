Vázquez Taín: «Los condenados en el caso del ?procés? debieron de haberlo sido por rebelión»

0

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 11/12/2019

La primera pregunta que habría que hacerle al juez José Antonio Vázquez Taín (A Merca, Ourense, 1968) es si alguna vez se ha callado algo. Responde a todo. Caiga quien caiga. No se moja, se inunda. Esta vez lo ha hecho con el procés. Ha escrito un ensayo titulado Pulso al Estado (Espasa) sobre la sentencia que condenó a seis exmiembros del Gobierno de la Generalitat, la expresidenta del Parlamento y los máximos dirigentes de dos asociaciones civiles como autores de un delito de sedición, y alguno de ellos también por malversación de caudales públicos, a penas que oscilan entre los 9 y los 12 años. No es un libro jurídico. Escudriña el juicio desde una perspectiva histórica, sociológica, política y, cómo no, jurídica. El libro será presentado hoy en A Coruña, en la librería Santos Ochoa, a partir de las 19.30 horas.

-¿Qué le animó a escribir un ensayo sobre el procés?

-No ya porque vivimos una situación política desastrosa, sino para ayudar a aclarar y arrojar luz sobre un problema de muy difícil solución. No será nada fácil arreglar esto y, lo peor, es que los políticos no quieren ser conscientes de ello ni ponen todo de su parte para hacerlo.

-¿Está de acuerdo con la sentencia?

-Lo que han hecho los jueces fue fundamentar de manera extendida y ajustado a Derecho un fallo que evitase que los tribunales internacionales lo echasen hacia atrás. Estoy seguro de que no lo harán. No obstante, le diré que desde mi punto de vista los juzgados debieron haber sido condenados por rebelión. Pues eso es lo que han hecho. Conforme al Código Penal, la sedición requiere que sus autores se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. En la rebelión, el alzamiento ha de ser público y violento y perseguir fines como derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

-Quiere decir que han empleado la violencia...

-No es eso en concreto. Lo que sí han hecho es que han quebrado las leyes constitucionales. Han conseguido quebrar los principios democráticos tras urdir un plan que viene de lejos. Han roto con las reglas del juego democrático. Han fomentado el odio. Aquí ya no se discute sobre la unidad de España. Aquí, de lo que hay que discutir es sobre la igualdad de todos los españoles. Y catalanes y vascos se creen superiores.

-Es usted muy crítico con los nacionalismos...

-Sí. En momentos de crisis surgen movimientos extremistas de todo tipo y condición, con el odio hacia el otro como principal herramienta. Si tu única idea de un futuro político es crear un imperio, no tienes «paradura». Se creen superiores y tienen que dominar al otro. No se busca crear país, cuando un proyecto político de país lo que debe buscar es integrar a todos, no crear frentes.

-¿Qué pasará con los condenados?

-Muy sencillo. Saldrán por la puerta de atrás. Hay que recordar que Cataluña tiene transferidas las competencias penitenciarias.

-En el libro no deja nada bien a la clase política...

-[Risas]. Es que no buscan tener razón, sino conseguir votos para poder gobernar.

-¿Por qué Jordi Pujol no pisó nunca un juzgado?

-Ahí hay un pacto y no sé con quién ni por qué. Se habla de muchas cosas y nosotros, los jueces, también. Hay magistrados de altas instancias que se hacen la misma pregunta. Algunos de ellos me lo han confesado. La verdad es que no sé que responderle.