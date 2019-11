Gonzalo Pérez Jácome: «Ser intrépido es fundamental»

0

La Voz de Galicia jorge casanova

26/11/2019 05:00 h

La vida va más deprisa en el concello de Ourense. Entro haciéndome sitio entre una ruidosa manifestación contra el alcalde, a quien espero durante una media hora mientras despacha con unos vecinos. Asesores de todo tipo entran y salen de la antesala del despacho. Gonzalo Pérez Jácome (Ourense, 1969), se disculpa y contesta a las preguntas igual que Nadal devuelve pelotas en la cancha. Cuando salgo, ha transcurrido una hora pero a mí me han parecido tres.

-Ya lleva medio año de alcalde, ¿Es lo que pensaba?

-No. Es muchísimo peor. El caos es mucho mayor y la maquinaria funcionarial está mucho más oxidada de lo que pensaba. A mí me gusta una frase de Charlie Francis [el entrenador de Ben Johnson], que decía que todos se drogaban en el atletismo y le preguntaban: «Entonces, ¿las cosas no son lo que parecen?». Y él respondía: «Si sabes de esto, son lo que parecen»

-Pero no ha perdido la fe.

-Hay un refrán que dice: «Con eses bois temos que arar». Los objetivos los vamos a conseguir; vamos a cruzar el océano, pero la tempestad es mayor de lo que pensábamos.

-Usted nació en 1969...

-Nueve días después de que el hombre llegara a la Luna.

-No tendría nada que ver una cosa con la otra.

-Sabe Dios, ja, ja.

-Se lo decía porque cumplir 50 años invita a una reflexión. ¿La ha hecho?

-Sí claro. Hace tiempo ya que me di cuenta que la vida es como ir en un río y al final hay una catarata. A los 50 se ve más cerca esa catarata.

-Pero es una buena edad.

-Eso siempre. Yo recuerdo que, de niño, vi a un señor que hablaba con otro y decía que tenía 22 años. Y pensé: «¡Qué viejo ese señor!». Relativizar ocurre con todo.

-¿Qué ha sido lo peor de estos meses?

-La burocracia y el caos organizativo que es de los peores de España. Que llevemos cinco años sin presupuestos no es solo un problema político, también es un problema técnico. Aquí tenemos el ayuntamiento fragmentado en unos 80 locales. Hay oficinas donde hay cinco personas trabajando y dos son conserjes.

-También vería algo bueno.

-Lo mejor que he visto es que hay muchos funcionarios que, pudiendo escaquearse, no lo hacen, porque es gente con vocación. Hay personal preparado y muy inteligente en el Concello.

-Desde luego, no parece usted alguien con reticencia al conflicto. A veces es más fácil mirar hacia otro lado.

-El político ideal debería tener las tres íes: íntegro, inteligente e intrépido. Ser intrépido es fundamental.

-Usted se presentó varias veces a las elecciones.

-Cinco. Ya ve, no hay quinto malo. Siempre pensé que iba a conseguirlo. Steve Jobs decía que hay que meterse en proyectos que te gusten muchísimo porque habrá momentos en que sientas las tentación de abandonar, pero si te gusta mucho, seguirás hacia delante.

-¿Sigue en su tele?

-No, ya no. Ahora los speachs los doy en el pleno. Lo que he desechado es hacer humor. Antes hacíamos un programa que se llamaba «Planeta Baltar» y lo hemos dejado.

-Por la cuenta que le tiene.

-Nah, se podía hacer igual. Lo que pasa es que ahora recurro al humor pero no hago programas de humor en sí.

-Usted participó en la subida por las escaleras al Empire State.

-Fui el primer español en hacerlo. Es una carrera que demanda mucha energía. Más que subir un puerto en bici.

-¿Es por eso que quiere hacer un rascacielos en Ourense?

-No, claro. Es porque nos obligan a una recalificación en la que quieren hacer seis torres en 56.000 metros cuadrados. Ya que me obligan a eso, yo les obligo a que, en vez de hacer seis torres de 16 metros, que es una paletada, porque eso lo hay en todos los sitios, los unifiquen en un rascacielos y Ourense sale ganando. Digamos que, de perdidos, al río.

-¿Toca algún instrumento?

-El piano. Lo toco poco. Recuerdo en el conservatorio que el 95 % de las canciones eran horribles. Abandoné el conservatorio, pero me salvé como musico. Aunque la música no es mi pasión. A veces, cuando tocaba, mi madre me decía: «Cala xa un pouco», ja, ja.

-Su madre, con la que vivía, ha muerto hace poco. Una dura experiencia.

-Mi padre y me hermana murieron en accidente de tráfico cuando yo tenía 8 años. Pero no me impactó demasiado. Esta vez fue diferente. Ha sido la primera vez que realmente he vivido la muerte, que era algo que yo desconocía. Para mí ha sido impresionante.

-¿Alguna vez pensó en tener otra profesión?

-Sí. La profesión perfecta es en la que estás a gusto, eres bueno y te puedes ganar la vida. La mayoría no la encuentran. Me arrepiento de no haberme dedicado a la ciencia. Para la política tengo un talento bueno.

-O sea, que es un buen alcalde.

-El mejor que puede tener Ourense.

-Hace unas semanas fue a dar un pregón a unas fiestas y allí exresó un concepto que me dio que pensar:«En estas fiestas fue la primera vez que casi ligué» Explíqueme un poco mejor eso.

Fue en las fiestas de San Francisco. Es que no suelo preparar los pregones, losimproviso. Se me ocurrió eso, que me pareció un buen chiste. Luego conté que hubo otras fiestas en las que casi ligué, pero el recuerdo no es el mismo porque esas fueron las primeras.

-¿Cree que aquella chica con la que casi ligó se acuerda del episodio?

-Sí, porque al final acabó siendo mi primera novia.

-Le cito a cuatro personas, ¿a cuál de ellas preferiría conocer?: Donald Trump, Leo Messi, Greta Thumberg o Madonna.

-Hombre, me lo pone para que le responda Donald Trump. No me deja otra opción

-Pues cambie a Madonna por Beyoncé.

-No es eso, es que solo me pone un dirigente político.

-Pues elija entre Donald Trump y Angela Merkel.

-Donald Trump.

-Busque cuatro palabras para definirse a sí mismo.

-Pues... Inteligente, intrépido, íntegro y, sobre todo, humilde,

-¿Celta o Dépor?

-A mí me gusta más Vigo que A Coruña, es de mis ciudades preferidas y le tengo mucho cariño porque hice una parte del servicio militar allí. Pero mi equipo es el Deportivo.

-¿Qué cree que singulariza a Ourense frente al resto de las ciudades gallegas?

-No sé quién decía que hay dos tipos de gallegos: los de Ourense y el resto. Todas las caracter´listicas que tienen los gallegos, en Ourense las tenemos más acusadas.

-Son más gallegos que los propios gallegos.

-Eso es. Tenemos lo siniestro de los gallegos más acentuado. La sumisión, la desconfianza, la melancolíla. Pero lo bueno, también lo tienen más bueno.

-¿Qué aficiones tiene?

-Hago deporte por disciplina, por essrtar en forma. Y me gusta escribir temas de ensayo. Estoy pendiente de publicar un libro. Se llamará Manual Humano. Es un libro de instrucciones para la vida.

-Pues le deseo suerte con el libro.

-La necesitaré.

-¿Cocina algo?

-Solo lo básico. Lo que me enseñaron en la mili.

-¿Se arrepiente de algo?

-De aquello que no hice y deseaba hacer. No me arrepiento de lo que me salió mal y que intenté.

-Cuénteme un chiste.

-Va un cacique en un autobús en el que lleva a todos los del pueblo que tienen que votar. Les da un sobre cerrado a cada uno para que lo metan en la urna pero uno le pregunta: «¿Puedo abrir el sobre?». Y el cacique le responde: «¿Pero tú no sabes que el voto es secreto?».

-Ja, ja. Dígame una canción.

-Hotel California, de los Eagles.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La propia vida, porque la alternativa es la nada.