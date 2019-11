A Veiga y Agolada, los lugares de Galicia donde más mayores viven solos

0

La Voz de Galicia manuel varela

redacción / la voz 03/11/2019 12:11 h

En la casa do concello de Agolada se reúnen este domingo los jubilados de la zona para organizar un baile, igual que hicieron la semana pasada. «Estamos a ver se acendemos outra vez a calefacción, hai algúns que teñen frío e a semana pasada ao final acabamos abrindo as fiestras. Estamos en idade de queixarnos de todo», sonríe Eustaquio que, tras una vida como viajante, se mueve como un empleado municipal más por los pasillos del Ayuntamiento a sus 80 años. Desde la Asociación San Pedro organizan cenas, viajes y actividades lúdicas a las que siempre acaban yendo los mismos. Estima que acudirán unos 17 o 18 fijos. «A xente non se anima, moitos viven sós e non se relacionan», lamenta.

Además de en concellos y parroquias, las entidades locales gallegas se dividen también en unas 2.000 secciones censales. Una de las tres que tiene Agolada acoge a la mayor proporción de personas viviendo en soledad en Galicia. Entre las aldeas de Pedreira y Chorén, más de la mitad de los hogares están ocupados por una sola persona. «Non hai nada que facer, somos moita xente vella aquí», se resigna Eustaquio. La zona es una de las más envejecidas de la comunidad: el 41 % de sus habitantes superan ya la edad de jubilación.

De media en Galicia, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, casi un tercio de las viviendas tienen un único ocupante. En términos absolutos, de 1,6 millones de hogares en la comunidad, cerca de medio millón conviven en soledad.

Entre las cincuenta primeras secciones censales apenas aparecen ciudades. Los primeros puestos son para municipios rurales, víctimas de un severo declive demográfico desde hace años y con una población avejentada. «A idade da xente e as vivendas unifamiliares van en paralelo», comenta Antía Pérez Caramés, doctora en Socioloxía de la Universidade de A Coruña y experta en demografía. «Xeralmente falamos de mulleres maiores, representan en torno ao 60 % das persoas que viven soas. Teñen un maior índice de supervivencia que os homes polos hábitos de vida».

La socióloga advierte de que «hai un fenómeno de risco social en alza coa soidade non desexada». «Unha persoa pode vivir soa estupendamente porque é a súa elección ou vivir só e que o leve moi mal, porque apenas interactúas con outra xente e tes esa necesidade», señala Pérez Caramés, que apunta a la necesidad de que los organismos públicos impulsen programas de atención a estas personas.

Política social agresiva

El concello de A Veiga, en la comarca de Valdeorras y limítrofe con Zamora, cuenta con el mayor porcentaje de hogares unipersonales. En el 54,7 % de los hogares hay vecinos que no tienen quien les acompañe cada día. Los jubilados son casi mayoría, cerca de la mitad de su padrón. Es más, si se organiza la población en grupos de edad, de cinco en cinco años, el bloque mayoritario está compuesto por personas que superan los 80 años: casi 200 habitantes.

«Facemos política social moi agresiva con actividades para a xente maior durante todo o ano», responde al teléfono Juan Anta (PP), alcalde del municipio con mayor superficie de la provincia de Ourense. El regidor de uno de los pueblos más avejentados de Galicia es, a su vez, uno de los más jóvenes. El popular presume de que su gestión fue capaz de suavizar la sangría demográfica de A Veiga, donde el padrón rozaba los 8.000 habitantes en los años treinta y ahora baja del millar. «Estabamos perdendo entre 40 e 50 persoas por ano e nos últimos catro anos só 45», argumenta.

Anta enumera un largo listado de actividades que impulsa el concello para evitar que los mayores tachen días en el calendario sin haber conversado con alguien. Hay actividades lúdicas y deportivas casi a diario, además de talleres o viajes. Uno de ellos es el obradoiro Tecendo Soños, organizado junto a la Asociación de Mulleres Rurais, con el que decoraron las calles del pueblo con coloridos telares hechos a ganchillo. «Este ano imos poñer en marcha unha actividade para facer figuras de madeira, unha escusa para que a xente se reúna», apunta el alcalde. «Aplicamos políticas de iniciativa intervencionista: necesitamos que a xente teña calidade de vida, que poida facer cousas e que se reúna. Que non quede soa», abunda.

Ourense y Lugo, más solitarias

La primera de las siete grandes ciudades en la clasificación de hogares unipersonales es Ourense, seguida justo a continuación por Lugo. Pese a contar con unos 170 concellos por encima, el porcentaje de viviendas ocupadas por una sola persona supera el 30 %. La zona del camiño dos Ponxos, en la ciudad de Ourense, cuenta con la mayor proporción de viviendas de este tipo. Es la sexta sección censal donde más hogares tienen un solo ocupante en toda Galicia.

Mientras que en Ourense se trata de una zona periurbana, en el caso de Vigo se encuentra prácticamente en el casco histórico, justo entre las calles Elduayen y la zona del puerto. Allí, el 45,2 % de los pisos cuentan con un único vecino, si bien el porcentaje de jubilados no alcanza el 20 %, por lo que en este caso respondería a la tipología de las viviendas. Lo mismo en A Coruña, donde la proporción es mayor en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. En la zona del Obelisco y calle Real, donde la renta media anual supera los 16.000 euros al año, el 42 % de los apartamentos están ocupados por una sola persona.

«As pautas de convivencia actual tamén provocan que haxa moita xente xoven que vive soa», explica Pérez Caramés, que aboga por «reactivar os lazos comunitarios». «Hai veces que vivimos porta con porta cun veciño e non sabemos o seu nome», añade.

En el caso de las personas de mayor edad, indica que es un fenómeno que siempre se ha dado pero que ahora se detecta con mayor facilidad. «Isto ten implicacións coa saúde. É máis difícil estar enriba dunha persoa en situación de dependencia que vive soa», apunta. Esta semana, y solo en Cedeira, tres ancianas tuvieron que ser rescatadas. Una de ellas tras pasar cuatro días tirada en casa.

