Ourense revisará la ordenanza por los rescates en casas tras el caso de una mujer a la que se cobrarán 150 euros

La Voz de Galicia C. Andaluz

Ourense 15/10/2019 05:00 h

La ourensana Elvira Fernández Pérez, que fue rescatada por los bomberos tras permanecer cuatro días tirada en la bañera de su casa sin poder avisar a nadie, y que ahora se enfrenta a un pago por el rescate que no puede sufragar, liquidará en breve esta carga. Lo hará gracias a la generosidad de un hostelero compostelano —hubo más personas que se ofrecieron a ello— que ha asegurado que Elvira tendrá el dinero.

Pero la situación a la que se enfrenta esta mujer, con una jubilación que no llega a los 400 euros, con un pago pendiente, ahora con recargo, que asciende a algo más de 150 euros, será revisada por el Concello de Ourense. La edila de Seguridad Ciudadana, y responsable de los bomberos de Ourense, María del Mar Fernández Dibuja, señaló en los micrófonos de RadioVoz: «Todos los Concellos tienen una ordenanza reguladora para la salida de los bomberos. Nosotros desde Alcaldía, y como ciudadanos, entendemos que hay casos de una excepcionalidad importante como es el de esta señora».

Fernández Dibuja, de Democracia Ourensana, explicó que como cualquier otra ordenanza ha de cumplirse pero, dijo, será necesario revisarla. «Habrá que tener en cuenta en un futuro cuáles son los casos puntuales en los que tendríamos que actuar de otra manera y no cobrar a esta gente», explicó. Recordó, además, que en ese caso, Elvira no pudo avisar a nadie y que la entrada en la casa se hizo a través de una alarma de una tercera persona. «Es normal que en estos casos tengan que ir los bomberos porque la gente en su casa está con la puerta cerrada. Es gente que no tiene cerca a la familia. Es un problema que está ahí y desde Servicios Sociales vamos a intentar regularlo de alguna manera. Miraremos la ordenanza para saber en qué puntos tenemos que tener mayor flexibilidad». Recordó que el propio alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció al inicio de su mandato una serie de medidas para estar pendiente de las personas mayores que viven solas en la ciudad. María del Mar Fernández Dibuja explicó que actualmente en la capital ourensana solo están exentos del pago a acciones de los bomberos las personas perceptoras de la Risga: «Es una cosa que vamos a revisar, porque es una ordenanza que tiene unos años y hay que ir mejorando en todo. Hay gente que vive con una renta bajísima, que no llega a los 400 o 500 euros, precaria. Somos ciudadanos y creemos que esto hay que tratarlo de otra manera. Aunque bien es cierto que el Concello tiene que estar reglado y los bomberos también». En el caso de Elvira Fernández, y la ayuda que recibirá del hostelero compostelano, subrayó: «Lo estamos mirando y yo considero que esta señora no va a tener, por lo que a mí respecta, que hacerse cargo de este rescate». Mientras, Elvira está a la espera de la respuesta del Concello para que la deuda no aumente con nuevos recargos.