Confirman el archivo del caso contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario en Ourense

La mujer, víctima de acoso inmobiliario, por el que la Fiscalía se querelló contra la Xunta, asegura que se siente martirizada

«Es de tan mal gusto que me resulta difícil de entender», dice Lucila Vázquez Campos, inquilina de una vivienda de Ourense de la que es titular la Xunta. La Fiscalía considera que la Administración ha sometido a la mujer a una situación de acoso inmobiliario y por ello se ha querellado contra dos cargos de la Consellería de Facenda. La mujer, de avanzada edad y viuda desde 1994, asegura que, cuando se quedó sin ascensor y se percató de que la situación iba a mantenerse durante más tiempo del aceptable, se le vino el mundo encima. «Con tanto sufrimiento, a veces estaba desquiciada. Esto es un martirio. Lo era cuando estaba en mi casa, obligada a bajar por la mañana, comer fuera y regresar por la tarde, pues no me veía capaz de subir y bajar más veces al día», dice esta mujer, dolida porque, según apunta, sin terminar la frase, «cuatro pisos, a mis años...».

