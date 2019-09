De Siria a Ourense tras el rastro de Teodora Asenjo

0

ourense / la voz 05/09/2019 05:00 h

Es la historia de uno de los muchos refugiados sirios que en los últimos años llegaron a Europa. Pero también es la de la emigración gallega a América de principios del siglo pasado. Eiad Zinah tiene 34 años, vive en Londres y estos días busca sus orígenes en Ourense. Nació en Damasco y durante su infancia recuerda las alusiones a su ascendencia española, que vivía como algo exótico.

Su bisabuela Teodora Asenjo, le contaron, partió de Ourense hacia Brasil en los años treinta del siglo pasado. Allí se casó con Mohamed Alí Zeimé, un sirio, emigrante como ella, que más tarde la condujo hasta su país, donde vivió el resto de su vida. Eiad conserva únicamente un documento de la embajada francesa en Siria -entidad que guarda certificados de aquella época de los emigrantes europeos- donde aparecen una foto de Teodora, su año de nacimiento y su nacionalidad. Con ese papel ha llegado a Ourense desde Londres -donde reside- para cerrar un círculo. Pero su peregrinar no ha sido fácil. Eiad terminó sus estudios como dentista en Damasco, y ante la obligatoriedad de ir a la guerra, partió con un hermano hacia Egipto. Allí vivió la Primavera Árabe, un espejismo que terminó antes de lo esperado y que le obligó a meterse en un bote de camino a Catania (Italia) con 400 refugiados más que fueron rescatados en el mar por un barco. Recuerda que para subir a ese bote tuvo que trabajar durante dos años para conseguir el dinero que pagó a compatriotas suyos. Lo cuenta con resignación. De Italia pasó a Bruselas y tras varios intentos de viajar hasta Londres (ya que habla perfecto inglés) lo consiguió. Era diciembre del 2014. Actualmente, con un visado especial de refugiado, Eiad trabaja como dentista.

Con la foto de su bisabuela Teodora, otra de la hija de esta nacida en Ourense antes de que partiera a Brasil y el documento que acredita la nacionalidad española de sus antepasados ha decidido retomar sus orígenes. Y si no puede ser en Siria, que sea en Ourense, donde le gustaría que se juntasen sus hermanos y padres, diseminados por diferentes puntos de Europa y en Arabia Saudí.

La casualidad hace que este «musulmán moderado» -como se define él- haya encontrado la primera pista sobre su familia en el concello ourensano de A Mezquita. Quizás esta fue una de las cosas que enamoró a su bisabuelo de Teodora, el nombre de un lugar muy próximo a él por motivos religiosos. Buscó, concretamente, en una pequeña parroquia de este municipio, en O Pereiro, donde hay numerosos vecinos de apellido Asenjo. Uno de ellos es Rosa. Y le dijeron que podría recordar a Teodora. Pero no consiguió identificarla, aunque al ver su foto afirmó ante la mirada expectante del joven: «Quéreme soar». «Antes e durante a Guerra Civil, moitos dos veciños de aquí, algúns de apelido Asenjo, fóronse para Brasil e para Arxentina. Recordo que viaxaban ata Porto, que era máis preto, e logo collían o barco. A maioría non regresaron nunca. E a vila cada vez ten menos xente que recorde estas cousas», explica Rosa apesadumbrada. Tampoco fue posible en el registro del Concello de A Mezquita -donde varios funcionarios revisaron los antiguos libros- ni en el de la iglesia de la localidad. Pero a Zinah todavía le quedan flecos de los que tirar: «No me voy a dar por vencido». Sabe que antes de partir hacia Brasil su bisabuela tuvo una hija, Elena, nacida en 1927, que con pocos años de vida llegó a Siria. Quizás ella sea la clave: «Me encanta este país. En mi familia siempre hemos hablado sobre España e incluso allí, en Siria, me decían que tenía spanish eyes», ríe Eiad.