Jácome señala directamente a funcionarios por el uso privado de coches del Concello de Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia miguel ascón

ourense / la voz 06/08/2019 17:54 h

La primera medida de Gonzalo Pérez Jácome como alcalde de Ourense fue ordenar la puesta en marcha de un sistema para controlar el horario de los trabajadores municipales. El regidor, que llegó a hablar de una «mafia del escaqueo», se ha propuesto ahora vigilar el uso de los vehículos propiedad del Concello. «Tenemos constancia de que algunos empleados utilizan los coches fuera de horas», explicó Jácome este lunes.

El alcalde ha firmado una providencia en la que recuerda a todos los trabajadores su obligación de dejar los vehículos del Ayuntamiento en las instalaciones municipales. Podrá haber excepciones, pero Jácome tendrá que estar personalmente informado de las matrículas de esos coches. El equipo del gobierno local recuerda, por otra parte, que en el anterior mandato el concejal popular de Servicios Generales, Jorge Pumar, que ahora es teniente de alcalde, emitió una circular en este mismo sentido sin obtener los resultados deseados.

«Hemos hecho esa providencia y esperemos que no se haga más», señaló el regidor ourensano, que asegura que hay trabajadores que se están «aprovechando de los coches públicos», y añadió que lo hacen «tanto del coche como de todos los elementos: gasolina, ruedas y elementos de desgaste». Se trata, según asegura, de «actuaciones puntuales que son intolerables». En este contexto, la providencia de Jácome es «principalmente un aviso a navegantes». Preguntado por los usos inadecuados que pretende perseguir, el alcalde puso algunos ejemplos: «En uso particular puedes incluir todo: ir a jugar al golf, ir a entrenar o ir a la tintorería».

Malestar entre los trabajadores

La utilización privada de los vehículos municipales es algo que no niega ni siquiera el presidente de la junta de personal del Concello de Ourense. José Manuel Rodríguez lamenta, no obstante, que se generalice. «Visto así parece que todo el mundo hace lo que quiere, y no es así», dice el representante sindical sobre la providencia firmada por Jácome. «Quieren vender que se está haciendo algo, pero esto son chorraditas. En todo el Concello son tres o cuatro los que se llevan el coche y saben perfectamente quiénes son», asegura Rodríguez, que explica que si esas personas actúan de ese modo «es porque alguien se lo consintió». El presidente de la junta de personal cree que se debe actuar en esos casos concretos y que se debe reinstaurar un sistema de control del parque móvil como el que funcionaba hasta el año 2008 (siendo él el jefe de ese servicio).

El Concello de Ourense tiene, según la página web oficial del consistorio, 123 vehículos. El grupo más numeroso es el que corresponde a la Policía Local (36). Hay otros once adscritos a los bomberos, y destaca también la dotación del servicio de Medio Ambiente, con otros 22. Alcaldía, pabellón de deportes, alguaciles, cementerios, educación, escuela-taller, ingeniería, protección civil, sanidad, servicio eléctrico, servicios sociales y termalismo son otros departamentos con vehículos que utilizan los trabajadores municipales para realizar sus funciones. Para que solo los utilicen en eso, a partir de ahora el gobierno local vigilará las matrículas de los coches del Concello que sean detectados circulando fuera del horario laboral para comprobar si tienen una autorización especial para ello o no.