Dos fallecidos, madre e hijo, tras precipitarse desde una pasarela en Ourense

La Voz de Galicia C. ANDALUZ

OURENSE / LA VOZ 05/08/2019 19:25 h

Consternación y muchas incógnitas rodean el suceso ocurrido ayer en Ourense y en el que murieron dos personas. Eran aproximadamente las 13.00 horas cuando la Policía Local y Nacional de Ourense recibían la alerta. Un hombre y una mujer se habían precipitado desde uno de los puentes que sobre la N-120 a su paso por la ciudad une ambas partes de la carretera. En un punto muy transitado, entrada y salida de la capital ourensana, justo al lado de la estación de autobuses. Uno de ellos cayó sobre un vehículo, sin que su conductora resultase herida.

Los fallecidos, madre e hijo, de 70 y 27 años, respecticamente, llegaron el pasado viernes a la ciudad de As Burgas desde Barcelona. Viajaron en tren y durante este tiempo se alojaron en un hostal. A primera hora de la mañana abandonaron el establecimiento abonando la factura y se despidieron. No se sabe qué ocurrió desde su marcha hasta que llegaron al puente. Lo cierto es que sobre la pasarela desde la que se precipitaron se encontraron varias de sus pertenencias. El bolso y los zapatos de la madre y la cartera del hijo. En un primer momento hubo mucho desconcierto, pero fuentes policiales señalaron ayer que se trataba de un suicidio, aunque el caso está abierto a la espera de contactar con la familia de los fallecidos y conocer las causas por las que viajaron desde Cataluña a Galicia. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, señaló que los propietarios del hostal donde se alojaron madre e hijo afirmaron que no notaron nada raro en su actitud y que esa misma mañana habían abandonado el establecimiento con total normalidad. Aunque la pasarela no tiene demasiada altura, se trata de una zona con intenso tráfico que resultó afectado por el incidente. La Policía Nacional y la Policía Local de Ourense investigan los hechos. Entre las reacciones que ha suscitado el suceso se incluye la del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha mostrado su «consternación» por el trágico accidente.