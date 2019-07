Jácome agradece los consejos de Feijoo y éste avala sus ideas

0

La Voz de Galicia X. M. R.

ourense 22/07/2019 21:07 h

Las hemerotecas las carga el diablo. Y en las mismas aparece el conselleiro Alberto Núñez Feijoo sentado a la mesa junto a José Luis Baltar ?en un homenaje al exalcalde Manuel Cabezas?, ambos riéndose de las preguntas del propietario de Auria Televisión. Y más recientemente, en la campaña de las pasadas municipales, Feijoo consideraba una condena para Ourense llegar a tener «ao showman de Jácome de alcalde».

El empresario musical y propietario de Auria Televisión es, gracias al apoyo del PP, el nuevo regidor municipal de la tercera ciudad de Galicia y este lunes mantuvieron su primera reunión oficial en la delegación ourensana de la Xunta. Dos horas de encuentro, con un pequeño paréntesis para participar en la concentración de repulsa del último episodio de violencia de género ?el asesinato de María del Carmen Vázquez Cereijo en Vilalba?, que sirvieron para que el exconselleiro y el excomunicador, presidente gallego y alcalde ourensano respectivamente, se convenciesen mutuamente de las bondades de trabajar juntos.

Un decálogo de proyectos anunció Feijoo para la ciudad y Gonzalo Pérez Jácome se mostró encantado con su nuevo interlocutor.

El alcalde le pidió consejo

El regidor municipal ourensano destacó la sintonía y la comunicación fluida entre ambos, agradeció que el presidente de la Xunta lo pusiese al día en los proyectos estratégicos para la ciudad y se mostró agradecido y admirado. Reconoció que era el político con el que había mantenido la reunión más productiva y cordial, señalando su reconocimiento y la buena impresión que Feijoo le causó. Las buenas vibraciones también tuvieron su origen en el hecho de que Jácome pidió asesoramiento a Feijoo y quedó agradecido por las respuestas obtenidas. «Como soy novato en el cargo le pedí consejo en los temas de gestión pública. Es el político más interesante con el que me he cruzado hasta ahora», indicó el alcalde.

Feijoo reconoció que la de Ourense ?entre PP y Democracia Ourensana? era una «coalición inédita», rechazó valorar el acuerdo por el cual DO no concurrirá a las autonómicas argumentando que no era una reunión de partidos sino de representantes institucionales y que si antes no había una relación más fluida entre Xunta y Concello era por la falta de mayoría en el gobierno local.

Valorar las propuestas

Entre las primeras iniciativas que Jácome ha anunciado tras acceder al cargo de alcalde figuran la creación de un parque acuático termal, que sería único en España, y la de un CIA (Centro de Inteligencia Artificial). Tras el encuentro Alberto Núñez Feijoo anunció que la Xunta de Galicia evaluará la colaboración en ambas iniciativas para tratar de materializar las propuestas del gobierno DO-PP.