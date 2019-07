Crisis en el gobierno de Jácome al renunciar una concejala por «discrepancias internas»

0

Ourense / La Voz 07/07/2019 21:30 h

Democracia Ourensana, el partido que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vivió su primer pleno del mandato con una merma importante en sus filas. Tres de sus siete concejales no acudieron a la sesión. Esta circunstancia condicionó la convocatoria, que estuvo a punto de aplazarse hasta que se contó con el apoyo, por omisión, de Ciudadanos, ya que su abstención facilitó que se pudiese aprobar la propuesta de retribuciones de los miembros de la corporación. Una de las ausencias era conocida, la de Ana Isabel Bertólez Andrés, que renunció al cargo tras la toma de posesión. Las otras dos se justificaron por un viaje concertado previamente, en el caso del edil Mario González, y una indisposición, en el de Ana Isabel Rebanales Rodríguez.

Pero tras la sesión del viernes se filtró que la posible ausencia de Ana Rebanales no se debía a un problema de salud y que la verdadera causa de dicha incomparecencia era que también había renunciado a ser la concejala de Seguridad Ciudadana y Comercio. Este extremo fue negado en un principio desde el departamento de comunicación del Concello, incidiendo en que la ausencia era por un problema de salud, pero dos días después la formación que lidera Gonzalo Pérez Jácome ha reconocido la dimisión de Rebanales. En un comunicado del partido de Jácome, remitido después desde el Concello, se indica que «la concejala de Democracia Ourensana, Ana Isabel Rebanales Rodríguez, ha presentado su renuncia al acta de concejal y su cargo como tal en el Ayuntamiento de Ourense, debido a discrepancias internas de organización, estrictamente de estrategia profesional concerniente a la concejalía que dirigía».

El alcalde declinó hacer declaraciones sobre esta circunstancia, remitiéndose en todo momento a lo indicado en la nota de prensa de su partido, que dice que «siempre contará con ella para el futuro del partido por su alta capacidad y competencia, tanto política como profesional (incluso como posible personal de confianza en cualquier momento o lugar)». Rebanales es la segunda de las concejalas que le dimite a Jácome en menos de un mes y en su caso la renuncia se presenta como una crisis de gestión, toda vez que la edila debía afrontar la falta de policías y bomberos y abrir en 90 días la Praza de Abastos da Ponte.

Mientras, el portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Xosé Luís Seara, asegura que la dimisión de Ana Rebanales «evidencia que Democracia Ourensana non ten proxecto político». El concejal nacionalista añade que «é un partido que é un conxunto de intereses e no que se move non sae na foto».