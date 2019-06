0

La Voz de Galicia T. M.

Santiago / La Voz 24/06/2019 05:00 h

Ana Beatriz Dopazo estudia Filoloxía en Santiago y vive en la zona monumental. Durante el segundo año de carrera viajó todos los días desde Ourense en tren y su conclusión es clara: viajar no compensa. Primero, por el precio. A ella diez viajes le suponían un desembolso de 70 euros semanales y si en ese tiempo no realizaba los viajes, los perdía. Multiplicar el bono semanal por cuatro semanas «ao mellor eran 300 euros. E con iso en Santiago vives». A pesar que de «a relación calidade-prezo non é boa» y los precios, dice, han subido. Ella no conoce muchos casos de universitarios que hayan decidido viajar. Al menos desde Ourense. «Coincidín ao mellor co un estudante», reconoce. La mayoría de los que utilizan este tipo de abonos «son funcionarios».

El precio era alto. ¿Y el horario? Se ajustaba, porque es menos de media hora de trayecto y llegaban hacia las 8.30 a la estación compostelana. Pero luego tenía que trasladarse al campus norte. «Tardaba máis en ir da estación á facultade que ir de Ourense a Santiago», explica. Pocas veces le ha compensado el autobús urbano. «E logo á volta, se rematabas antes, non había tren. Non había horarios asequibles ao estudantado». Ana reconoce que los trayectos entre A Coruña y Vigo sí son más baratos y más flexibles. «Eu por exemplo o derradeiro tren que tiña era ás 20.30».

El precio mal, el horario de las conexiones regular y luego están el resto de razones. «Non tiñas vida social nin na túa cidade nin en Santiago porque dependes totalmente dun tren e estás canso. Si, estás desconectado». Y es complicado compatibilizar. «Se querías quedar a facer algo ata máis tarde tiñas que quedar con alguén. Sempre dependías de alguén», lamenta.