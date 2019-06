El exalcalde de Ourense, en una encrucijada

El nuevo regidor admite que el apoyo de los populares es «tremendamente irónico»

Gonzalo Pérez Jácome fue investido alcalde de Ourense con suspense hasta el último momento. El azar hizo que no sumase los catorce votos que necesitaba hasta que salió la última de las papeletas de la urna habilitada para ello. Nadie se atrevía a descartar alguna sorpresa, pero finalmente todos los concejales del Partido Popular -incluido el ya exregidor, Jesús Vázquez- votaron por el líder de Democracia Ourensana (DO). Ambas formaciones gobernarán en coalición la tercera ciudad de Galicia gracias al pacto firmado in extremis el viernes por Jácome y por el presidente provincial del PP, José Manuel Baltar, que así se garantiza seguir al frente de la Diputación. Este no asistió al pleno de investidura entre otras cosas porque debía estar presente en el de Esgos (1.134 habitantes), donde es concejal.

