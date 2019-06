Una ourensana y su marido, acusados de cobrar durante ocho años la pensión de su tío fallecido

0

La Voz de Galicia Marta Vázquez

Ourense 14/06/2019 19:20 h

Apenas unos días después de que una pontevedresa reconociera haber cobrado durante veinte años la pensión de su abuelo fallecido, se ha conocido la existencia de otro caso similar en Galicia. Así, en Ourense un juzgado investiga desde hace unos meses el caso de un matrimonio que, según se sospecha, ocultó a las autoridades el fallecimiento de un tío de ella para poder seguir cobrando la pensión del anciano, consiguiendo mantener el engaño durante ocho años.

El anciano falleció en la capital ourensana en abril del 2005. Su sobrina, N. V. P., era la persona que lo había estado cuidando en sus últimas semanas de vida y, tras el óbito, y por razones que no se conocen, decidió no poner en conocimiento de las autoridades. Ni el banco ni la Seguridad Social supieron del fallecimiento, por lo que la pensión del hombre siguió llegando, puntualmente y mes a mes, durante ocho años, hasta que alguien se dio cuenta de lo ocurrido y el asunto se destapó. Hasta ese momento, la acusada habría logrado embolsarse 127.136 euros.

Tras tomar declaración en sede judicial por estos hechos a la implicada y a su marido, hace tan solo unas semanas el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense dictaba auto de apertura oral contra ambos, por considerar que existen evidencias de que cometieron un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por el que podrían ser condenados a penas de prisión.

Según ha podido saberse, la sobrina del fallecido reconoció en sede judicial su participación en los hechos, si bien trató de exculpar a su marido, C. D. B., asegurando que nada supo de su plan para seguir cobrando la pensión del pariente. Al titular del juzgado de instrucción no le parece creíble esta versión porque ambos residen en la misma casa, van juntos de vacaciones y les constan trámites administrativos comunes. «Resulta muy extraño que un marido no sea conocedor de que a lo largo de ocho años su esposa está cobrando de forma indebida una pensión de jubilación», recoge el auto. Es más que probable que en unos días el fiscal presente su escrito de acusación.