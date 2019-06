Incautan 66 kilos de speed en una operación contra el narcotráfico con epicentro en Ourense

0

La Voz de Galicia Marta Vázquez

Ourense 12/06/2019 17:08 h

Seis meses de investigaciones en las que han participado cerca de un centenar de agentes acaban de cerrarse con la desarticulación de una red dedicada al narcotráfico que tenía su epicentro en la capital ourensana. La macrooperación, iniciada el pasado mes de enero por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Udyco, de la Policía Nacional de A Coruña, ha permitido el arresto de diecisete personas y la localización de siete kilos de heroína y otros 66 de speed, una cantidad que supone una de las mayores incautaciones de esta sustancia en lo que va de año en Galicia.

Las sospechas de que los cuatro miembros de una familia, con residencia a caballo entre Ourense y Portonovo se dedicaban al tráfico de drogas a gran escala puso en marcha este amplio dispositivo, que ha estado dirigido por el fiscal antidroga de la ciudad de As Burgas y el Juzgado de Instrucción 1 de la capital. Se dedicaron muchos esfuerzos en descubrir a la persona que actuaba como proveedor dentro de la trama, un hombre sumamente escurridizo que según se fue descubriendo no disponía de residencia fija y tomaba enormes medidas de seguridad para no ser descubierto. Pero finalmente cayó. A finales de la semana los agentes supieron que viajaba a Galicia con siete kilos de heroína que iba a entregar a los cabecillas de la trama, por lo que se decidió que era el momento de actuar. Se le arrestó en Pontevedra con la droga, al tiempo que en la ciudad de As Burgas se detenía a los cuatro líderes de la red, un matrimonio que reside a caballo entre las localidades de Ourense y Portonovo, sus dos hijos y un colaborador. El padre, Francisco Javier J. y su hijo, se encuentran ya en prisión preventiva, así como el colaborador, mientras que la esposa e hija quedaron en libertad tras declarar el pasado domingo en el juzgado ourensano. También está en prisión preventiva el proveedor de la droga, un hombre con un amplio historial delictivo a sus espaldas.

Las investigaciones, en las que no han participado agentes de la comisaría de Ourense, permitieron además descubrir un entramado repartido por varias comunidades autónomas, como Madrid, País Vasco y Castilla León. En las tres se han realizado también registros y detenciones, fruto de las cuales se arrestó a otras doce personas, localizándose además un alijo de 66 kilos de speed y 115.000 euros en efectivo. Fuentes del caso aseguran que se trata de una operación sumamente compleja en la que los agentes han tomado enormes medidas de seguridad para evitar ser descubiertos. Se calcula que, en total, han tomado parte entre 80 y 100 policías de distintas unidades. La causa ha permanecido todo este tiempo bajo de secreto de sumario, que se ha levantado esta misma tarde.