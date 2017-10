Decretada la alerta por sequía en la cuenca del Miño Sil

0

La Voz de Galicia Cándida Andaluz

Ourense 02/10/2017

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha decretado esta mañana el estado de alerta por sequía en la demarcación del Miño-Sil. El presidente del organismo de cuenca, Francisco Marín, afirmó que este ha sido el año más seco de la historia desde que se tienen datos fiables. Esta decisión se ha tomado justo con el final del año hidrológico, que ha dejado como resultado un 40 % menos de precipitaciones de la media. Actualmente, los embalses tienen un 44 % de agua embalsada, cuando la media en esta época es de un 57 %. Además, la falta de lluvia ha llevado a que los ríos que no están regulados tengan un 69 % menos de agua de lo habitual. La declaración de alerta por sequía no afectará a la población en general, afirmó Marín. No habrá restricciones en Galicia, sí que afectarán a la zona de León, aunque se aumentará la vigilancia en las concesiones en los ríos y se comunicará a los ayuntamientos la necesidad de extremar las medidas de ahorro, evitando los baldeos de las calles o el riego de jardines, entre otras medidas.