Nueve meses de cárcel para un septuagenario que fue pillado con el tractor cargado de marihuana

ourense / la voz 29/10/2020 15:20 h

Con veintiún plantas de marihuana, cada una en su maceta, interceptaron los agentes de la Guardia Civil en Oímbra en la medianoche del 17 de julio del 2018. El hombre de, 71 años, iba al volante de un tractor cuando los agentes del instituto armado le dieron el alto, comprobando de inmediato que en el remolque iban las plantas, con aspecto de haber sido regadas recientemente y que al parecer el conductor transportaba hacia su vivienda.

Por aquellos hechos el acusado fue denunciado por un delito contra la salud pública que esta semana ha llegado a juicio en Ourense. Ante el juez el septuagenario se reconoció autor de los hechos, aceptando una condena de nueve meses de prisión, que no tendrá que cumplir si no delinque. Eso sí, dado que el valor de la marihuana era de dos mil euros, se ha establecido que tenga ahora que pagar ese dinero a la justicia. Si no lo hace, tendrá que ir a la cárcel.