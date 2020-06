Cuatro años de cárcel por atracar con un cuchillo una gasolinera: «Que cho clavo, me cago en todo»

0

ourense / la voz 26/06/2020 15:21 h

Armado con un cuchillo y con la cara cubierta por un pasamontañas. Así irrumpió en la madrugada del 1 de octubre del 2019 José Luis V. F. en la tienda de una céntrica gasolinera de la capital ourensana, con la intención de robar.

Y pese a que logró su propósito y consiguió huir, poco después de los hechos fue detenido por agentes policiales. Este jueves tuvo que responder ante la magistrada del juzgado de lo penal 1 por aquellos hechos, aunque la vista fue de apenas unos minutos, ya que el acusado no tuvo objeción en reconocer que, tal y como se sospechaba, había sido él quien asaltó la estación de servicio, negociando así las partes un acuerdo de conformidad que rebajará ligeramente el reproche penal por lo ocurrido.

Así, pese a que inicialmente se solicitaba una condena de cinco años de prisión, finalmente esa pena se rebajó a los cuatro años de reclusión para el imputado, que declaró por videoconferencia desde la prisión provincial de Pereiro de Aguiar, en la que se encuentra recluido.

Punto y final judicial, por tanto, a un caso que transcurrió en apenas unos minutos. Según ha quedado probado el acusado, que antes de estos hechos ya había sido condenado por otro delito de robo con fuerza, entró en la tienda veinticuatro horas de la estación de servicio Pérez Rumbao en plena noche, y se acercó al trabajador que se encontraba a esa hora en el negocio. Esgrimiendo el cuchillo, de grandes dimensiones, le exigió que le entregase dinero, entre amenazas. «Dame o diñeiro que te mato» o «que cho clavo, me cago en todo» gritó el atracador que así logró que el empleado le diera 85 euros para no salir herido. El exiguo botín no evitará un severo reproche penal.