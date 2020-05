Piden ao Concello do Irixo que preste o servizo de alumeado público a aldea de Covelo

La Voz de Galicia

18/05/2020 05:00 h

O Círculo de Podemos no Carballiño denuncian que o rexedor de O Irixo incumpre o artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local que obriga a prestar o servizo de alumeadoa toda a poboación Sinalan, nun escrito: «Parece ser que o alcalde de O Irixo incumpre esta norma. Tal é a sí, que se puxeron en contacto con nós veciñanza da aldea de Covelo e nos deu traslado de que dende fai case un ano e medio o Concello de O Irixo non lles está dando o servizo de alumeado público. Estes veciños e veciñas, reclamaron xa dito servizo perante o Concello, pois da obrigatoriedade da prestación de estes servizos xurde o correlativo dereito da veciñanza a poder esixir a prestación de ditos servizos, como tamén recolle o artigo 18.1.g de dita Lei de Bases 7/1985, sin que dende o Concello lle teñan dado algunha resposta nin restablecido o servizo de alumeado público».