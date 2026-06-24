La Guardia Civil libera en O Carballiño a un hombre secuestrado durante tres días por una deuda de drogas, que sufrió palizas y amenazas con una motosierra
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La sospechosa del rapto trató de huir de los agentes por el tejado y fue capturada en una terraza del edificio. Su cómplice, que tiene una orden de alejamiento de ella y múltiples antecedentes, habría sido el responsable de las lesiones que sufrió el rehén24 jun 2026 . Actualizado a las 21:20 h.
La realidad siempre supera a la ficción y lo que acaba de ocurrir en O Carballiño así lo demuestra. Como si de una película de narcotraficantes se tratara, los agentes han liberado a un rehén