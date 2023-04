«Era imposible que el perro al que tiraron desde el viaducto en O Carballiño sobreviviese»

Perro que lanzaron desde el viaducto

Pistón, el perro al que un vecino de la comarca de O Carballiño lanzó el martes de la semana pasada desde el viaducto de O Viñao, en el municipio ourensano de Punxín, se recupera favorablemente mientras permanece ingresado en una clínica veterinaria. «Era imposible sobrevivir a una caída así, de cien metros de altura. Lo que le pasó a este perro es un milagro», afirma el teniente jefe de la Guardia Civil Fabio Rosón. Le da la razón el director de la clínica donde el animal se recupera, Héctor Gómez: «Para el golpe que se llevó tuvo muchísima suerte. Lo más lógico es que estuviese muerto».

Este perro mediano de una raza de caza llegó al Hospital de Abros, en Ourense, con varias heridas en la piel provocadas por el roce con el árbol que frenó su caída. Pistón tiene una lesión en el hombro derecho con distensión de ligamentos que le hace cojear. «Falta comprobar si hay una rotura o no. De momento, está con tratamiento y a ver si así logra recuperarse del traumatismo. Si no es así, habría que probar con cirugía», explica el veterinario, aunque todo apunta a que se recuperará. «Aparte de esa leve cojera, Pistón está muy bien. No hay señales en su corporalidad de que hubiese recibido previamente ningún maltrato. Es un perro manso y cariñoso. Ahora necesita un lugar donde guardar reposo y mejorarse», afirma.