Para Noa Presas Bergantiños (Ourense, 1987) el inicio del curso ha sido por partida doble, político y escolar. La diputada del BNG acaba de empezar a dar clases de gallego en el instituto As Lagoas de la capital ourensana. Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, no quería perder contacto con su vocación profesional. «Como a tanta outra xente da miña xeración, colleume o parón da crise financeira e, cando tocaba naturalmente preparar as oposicións, non había», cuenta Presas, que empezó dando clases particulares por su cuenta o a través de academias, aunque también trabajó de teleoperadora. Mientras, fue adquiriendo protagonismo en su partido y desde el año 2016 es diputada autonómica. Precisamente, compatibilizar primero las oposiciones y ahora las clases con el Parlamento es todo un reto, aunque ella subraya que «non son ámbitos tan diferentes» y espera que su experiencia en el salón de plenos le ayude en el aula.