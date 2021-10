La niña agredida por otro menor «para saber lo qué se sentía» mejora, pero no recuerda nada

«La Ley del Menor, mientras siga siendo tan inflexible, nos deja a todos desprotegidos. Si en algún momento, un menor comete un delito grave no tendrá un juicio ni antecedentes, y al cumplir la mayoría de edad no cambiará nada», sostiene la portavoz, por el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. «Si mi hermana no hubiese sobrevivido, tampoco cambiaría nada, y por eso no podemos parar. Mientras la ley no se modifique, la Justicia seguirá siendo ciega», concluyó.

Inimputable

El agresor, de 13 años -una edad que lo hace inimputable a efectos penales-, está por ahora bajo la tutela de la Xunta, ingresado en un centro de menores de Ourense, después de haber sido examinado psicológicamente y dado de alta. La manifestación de ayer, la segunda en un mes para pedir cambios en la legislación penal del menor, arrancó de la plaza de la Veracruz y concluyó en la plaza del Ayuntamiento, tras un recorrido por las calles céntricas peatonales de O Carballiño, con los manifestantes coreando «Vamos, Nuria, estamos contigo» o «Queremos justicia».