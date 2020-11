O Carballiño adaptará os seus símbolos á normativa heráldica de Galicia

O escudo non cumpre coa normativa en vigor e o Concello non conta con bandeira

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/11/2020 15:52 h

O Concello do Carballiño acordou iniciar o expediente para adaptar os seus símbolos identitarios oficiais á normativa heráldica de Galicia. Segundo a mesma, ningunha entidade local de Galicia poderá utilizar escudo heráldico ou bandeira que non foran aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia, sen perxuizo daqueles que foron aprobados pola Administración do Estado con anterioridade á transferencia de competencias nesta materia a favor da comunidade Autónoma de Galicia.

No caso do Carballiño o escudo que se veu utilizando ata agora non cumpre con esta normativa, e tampouco se conta con bandeira oficial, polo que é preciso proceder a súa subsanación, segundo indicaron onte dende a administración local. Daquela, hai xa uns meses que xa se realizou unha xestión, a través do Intituto de Estudios Carballiñeses, con integrantes da Comisión de Heráldica, que é a quen lle compete emitir informe vinculante nos procedementos de aprobación, modificación e rehabilitación de escudos heráldicos e bandeiras das entidades locais galegas. O Concello agarda recibir proximamente as propostas da referida comisión.