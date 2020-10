Podemos pide al gobierno de O Carballiño que no obstaculice la venta a domicilio de la hostelería

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 25/10/2020 17:46 h

Según Podemos, el grupo de gobierno del Concello de O Carballiño está advirtiendo a los dueños de los negocios de la hostelería local de que no pueden prestar servicio de venta a domicilio o de entrega en el local. El partido asegura que ese tipo de actividad no incumple ninguna normativa.

«A situación que atravesamos é complicada, e dende as administracións o que teñen que facer é axudar e facilitar o cumprimento das normativas, non dificultar e facer que todo sexa máis difícil para a veciñanza. Estamos a falar do emprego, do sustento de moitas familias. Que interpretacións erróneas non dificulten máis as cousas», dice el comunicado difundido por Podemos este domingo.