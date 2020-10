La lucha contra el virus de la dueña de una mercería solidaria: «El trato en el CHUO fue increíble»

0

24/10/2020

La llegada del coronavirus y el consiguiente confinamiento primaveral convirtieron a la mercería La Moderna —ubicada en la carballiñesa Praza da Mina— en un baluarte en la lucha contra el covid-19. Desde su comercio Montse Gómez se puso manos a la obra para elaborar mascarillas en colaboración con las personas que solían acudir a los cursos que organizaba en su establecimiento. Partidas de cientos de mascarillas solidarias salieron camino de los cuerpos de Protección Civil, brigadas de desinfección de los espacios públicos, voluntarios, sanitarios y muchos otros destinos. También de La Moderna salió la iniciativa de crear una mascarilla especial para las personas sordas. Y se pusieron manos a la obra.

Hace días que la mercería de la Praza da Mina estaba cerrada al público y ahora Montse Gómez se recupera en su casa tras haber sido dada de alta en el CHUO este jueves. Entre ataques de tos reconoce que lo ha pasado mal y que no se encuentra en su mejor momento: «Me he traído conmigo una neumonía bilateral que me trae a mal traer, aunque estoy mucho mejor de cómo me encontraba hace unos días». La dueña de La Moderna tuvo claro que el coronavirus se había instalado en su vida cuando empezó a tener dolor de garganta y más tarde dolor muscular «luego vi que tenía fiebre —el termómetro marcaba 38— y ya decidí quedarme en casa». Reconoce que pasó siete días horribles en su domicilio y que el dolor le impedía dormir por las noches; los medicamentos no ayudaban y acabó en Urxencias e ingresada en el CHUO.

A Montse Gómez le ayudaron de manera especial los mensajes que recibía a diario de sus clientas y de los amigos para sobrellevar los días que estuvo ingresada. La dueña de la mercería La Moderna se confiesa vapuleada por el coronavirus, pero con muchas ganas de recuperarse cuanto antes para volver al comercio de la Praza da Mina. Y mientras eso ocurre se deshace en elogios hacía el personal del CHUO: «Toda la gente ha sido formidable y el trato es estos días realmente fue increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento».