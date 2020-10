La Xunta propone trasladar la estación de autobuses de O Carballiño a la estación de ferrocarril

0

10/10/2020 16:10 h

Una de las viejas demandas del Concello do Carballiño va camino de cumplirse. El alcalde de O Carballiño y la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, mantuvieron una reunión por videoconferencia y tras la misma se anunció que la Xunta ha realizado al Concello carballiñés la propuesta de cambiar la estación de autobuses para una ubicación junto a la estación de ferrocarril de la villa. Este traslado permitiría hacer realidad una vieja demanda: incorporar a la titularidad municipal en edificio de la Avenida del Balneario y destinar las instalaciones a usos sociales.

Desde el departamento de Ethel Vázquez se incide en que la propuesta «permitiría facilitar un intercambio áxil e seguro entre os distintos modos de transporte público». La conselleira también recordó que «as novas concesións de autobuses previstas no Plan de Transporte Público de Galicia incorporaron as solicitudes trasladadas polos municipios da comarca, ampliando a cobertura xeográfica do transporte público e mellorando as conexións, tanto con Santiago, como con Ourense» y le trasladó a Francisco Fumega la preocupación de la Xunta por la situación de los servicios ferroviarios en Galicia, y en concreto en la provincia ourensana, «xa que as frecuencias anuladas con motivo da declaración do estado de alarma aínda non foron recuperadas nin Renfe ofrece previsións sobre a súa restitución».